«Бои достигли высочайшего уровня напряжения». Сырский снова посетил Бахмут 6 марта, 16:27 Бахмут остается одной из самых горячих точек (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

В воскресенье, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу. По его словам, бои достигли наивысшего уровня напряжения.

Об этом сообщает Military Media Center в Telegram в понедельник, 6 марта.

«Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города», — сказал Сырский.

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По его словам, ВСУ нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники.



«Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника», — сказал он.

Это третий за последнее время визит Сырского в Бахмут. Предыдущие были 25 февраля и 3 марта.

В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Сырский и главком ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции Бахмута.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.