Стратегическая ситуация на данный момент. Чем так важен Бахмут? 2 марта, 13:40 Эксклюзив NV

Я снова остановлюсь на Бахмуте — но на этот раз по «нескольким другим причинам»

То, что происходит там в последние дни, во многом объясняет, как и в каком направлении двигались и Вооруженные силы Украины (ВСУ), и Вооруженные силы Российской Федерации (ВСРФ) последние 12 месяцев.

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Это будет Часть 1, где пойдет речь о стратегической ситуации на данный момент.

Прежде чем я продолжу, напомню (на самом деле, это «отказ от ответственности»), что, хотя большая часть нижеследующего основана на том, что я слышал из первых уст от контактов «в районе Бахмута», многие выводы основаны мало на чем кроме дедукции — и все ошибки являются моими собственными.

Таким образом, как обычно, не принимайте ничего из нижеследующего за «начертанное на камне». Пройдет несколько лет, прежде чем кристаллизуется что-то вроде «полуопределенной истины» (если вообще кристаллизуется, поскольку это потребует, в первую очередь, достаточного количество участников, выживших в битвах, и я уже испытываю большие проблемы просто при попытке реконструировать первые две недели войны — потому что так много участников пало).

Стратегия (возможно, но не обязательно связанная с «Бахмутом»)

1. 27 февраля 2023 года официальный Киев сообщил об увольнении Зеленским командующего Объединенными силами ВСУ на Донбассе генерал-майора Эдуарда Михайловича Москалева. Объяснений много, но я не знаю никого, кто мог бы точно сказать, за что был уволен Москалев.