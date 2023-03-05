«Еще не Иловайск, но уже +/- Дебальцево». Интервью NV с Евгением Диким — о двух сценариях развития событий вокруг Бахмута в ближайшие три дня 5 марта, 20:51 Эксклюзив NV Украинский военный в Бахмуте. 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ситуация вокруг обороны Бахмута становится все более напряженной. До полного оцепления города россиянам осталось пройти пять километров, говорит экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

В интервью Radio NV он рассказал, какие два варианта действий остались у Сил обороны на этом направлении.

— В Бахмуте ситуация тяжелая уже шесть месяцев. На этой неделе, похоже, ситуация еще больше обострилась. Сначала разные зарубежные медиа писали о том, что Украина будет выводить свои войска. Накануне появилась аналитика от Американского института изучения войны, что в ближайшее время оккупанты не смогут окружить город. Вы общаетесь с находящимися под Бахмутом. Какая ситуация там сейчас? Какова ваша оценка?

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— Да, у меня есть информация непосредственно оттуда. Я общаюсь не с теми, кто под Бахмутом, а с теми, кто в Бахмуте, внутри этого полуокруженного города. Крайний раз связывался примерно часа полтора назад. Это совсем свежая информация.

Вы еще не упомянули, кстати, заявление Пригожина, уже отчитавшегося о том, что они уже Бахмут полностью окружили.

Начнём с хорошего. Нет, еще не оцепили. Город не в кольце. Но это была единственная хорошая новость. То есть это еще совсем не Иловайск. Но, если честно, это уже плюс-минус Дебальцево. Для тех, кто помнит реалии событий. То есть город не окружен, гарнизон держится героически и очень яростно.

Но между крайними позициями россиян с севера и юга от города сейчас расстояние около пяти километров. То есть фактически пятикилометровое «горлышко» соединяет город с остальными контролируемыми нами территориями. И на сегодняшний день уже перебиты обе трассы, которые соединяли Бахмут с другими городами. Трасса на Славянск утрачена достаточно давно, и там орки уже закрепились. Они контролируют саму трассу. Трасса на Константиновку используется. Но она находится под очень плотным вражеским огневым контролем.

Там приходится проскакивать между снарядами. Вся логистика по простреливаемой территории. Более того, в некоторых точках приходится проезжать в 300−400 метрах от передовых вражеских позиций.

И на это накладывается погода: почва размерзлась, ты не спрыгнешь с трассы, не объедешь по грунту. Если джипчик, может, как-нибудь и проскочит, то уже грузовики не пройдут. Тем более гусеничная техника.

Особенно усложнилась ситуация именно на прошлой неделе, когда врагам удалось взорвать оба моста. Не случайно они взорвали их как раз в это время. Они выждали, пока почва стала грязью малопроходной, и тогда грохнули два моста.

И совсем свежая информация: сейчас враги уже контролируют одну из второстепенных дорог, которыми пользовались вместо основных трасс, это дорога в Хромово. То есть в Хромово уже и моста нет, и дорога не наша. Это действительно очень сложная ситуация.

Надо же понимать, что в Бахмут завозится все. «Все» — это подразумевается прежде всего боеприпасы, без которых никак. Но ведь так же туда завозится вся еда и даже питьевая вода. А оттуда непрерывно идет поток наших раненых, которых нужно эвакуировать, которых эвакуировать нужно не пешком, а именно на машинах. Эта логистика пока крайне усложнена. Пока не прекращена.

Скажу, как я оцениваю перспективу. Я не владею и не имею права владеть информацией о том, какие резервы есть у нашего командования на том направлении. Мы с вами этого не должны знать. Но суть такова. Если будут задействованы какие-то мощные резервы, в том числе с очень мощным артиллерийским сопровождением, и вытеснят врагов хотя бы от одной из трасс… Это еще возможно. Но речь идет именно о том, что долго держать Бахмут в таких условиях, как сейчас, невозможно. Нужно или переломить ситуацию вокруг одной из трасс и отодвинуть врага хотя бы в нескольких километрах от трассы, и тогда Бахмут снова сможет держаться долгое время.

Если же по каким-то причинам это невозможно, если у нас нет для этого достаточных сил и средств, тогда достаточно однозначно: придется из города отходить. И тогда будет стоять действительно сложная задача — без трасс организовано из города выйти. С тем, чтобы это не превратилось в… Давайте прямо скажем: чтобы это не превратилось в бегство, потому что бегство всегда сопровождается очень большими потерями.

То есть задача крайне непростая — что одна, что другая. Задача отодвинуть врага от трассы очень сложная. Но, не дай Бог, ее не удастся выполнить, задача вывести гарнизон из города тоже, что называется, задача со звездочкой — очень непросто.

Думаю, что ближайшие буквально три-пять дней покажут, по какому из этих двух вариантов будут развиваться события.

— Замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что направляется подкрепление на бахмутское направление. И Сергей Череватый, являющийся спикером восточной группировки ВСУ, комментируя подрыв мостов, сказал, что опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем оказывать сопротивление в Бахмуте. Два высокопоставленных военных чиновника посетили Бахмут. Речь идет о командующем ССО Викторе Хоренко и о командующем сухопутными войсками Александре Сырском. О чем вам это говорит?