Зеленский провел заседание Ставки: Залужный и Сырский поддержали продолжение оборонной операции в Бахмуте 6 марта, 13:52 На заседании Ставки обсуждали ситуацию в Бахмуте (Фото:ОП)

В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали дальнейшие действия ВСУ в районе Бахмута.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войска ВСУ Александр Сырский.

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И Залужный, и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций, говорится в сообщении.

Также на заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

В заседании приняли участие представителей всех силовых структур и украинских спецслужб, а также министры ключевых профильных министерств.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что у Зеленского и Залужного возникли разногласия в вопросе дальнейшей обороны Бахмута. Отмечалось, что еще несколько недель назад генерал рекомендовал президенту подумать об отводе Сил обороны Украины из Бахмута «по тактическим соображениям».

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.