Потери россиян в Бахмуте превышают украинские в семь раз — Данилов

3 марта, 03:26
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что потери оккупантов в боях в Бахмуте превышают украинские в семь раз.

Он подчеркнул, что ситуация в городе остается сложной.

"Мы сегодня на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута. Да, там сложно и тяжело, но имейте в виду, что наши парни и девушки каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться. С учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот скажем так перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу", – заявил Данилов.

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28 февраля в Минобороны заявили, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверили, является военным, а не политическим решением.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Черевой говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

https://www.youtube.com/watch?v=CCX7PB3V55M
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   СНБО Донецкая область Война в Украине Бахмут Алексей Данилов Война России против Украины

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