У Зеленского и Залужного возникли разногласия в вопросе дальнейшей обороны Бахмута — Bild 6 марта, 13:25 По данным СМИ, генерал Валерий Залужный призывал руководство Украины подумать об отводе подразделений ВСУ из Бахмута (Фото:ОП)

У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возникли разногласия касательно дальнейших действий украинских войск в районе Бахмута, пишет Bild со ссылкой на свои источники.



По данным издания, у главы украинского государства и генерала «принципиально разные взгляды на то, как армия должна вести себя с Бахмутом».

Собеседники Bild в политической руководстве Украины утверждают, что еще несколько недель назад Залужный рекомендовал Зеленскому подумать об отводе Сил обороны Украины из Бахмута «по тактическим соображениям».

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В материале говорится, что Россия понесла во время попыток штурма Бахмута значительные потери, но украинские военные также гибли при обороне города. На этом фоне украинский генерал настаивал на возможном выводе войск из Бахмута.

Власти заявляли, что решение удерживать Бахмут было правильным. Это аргументировали тем, что ВСУ нанесли оккупационным войскам РФ в этом районе значительный урон, как в личном составе, так и в материальной части. В частности, было уничтожено большое количество танков и бронемашин.

Между тем, среди украинских военных также есть разные мнения касательно того, стоит ли дальше удерживать Бахмут.

Один из военных аналитиков на условиях анонимности сообщил журналистам, что подавляющее большинство военнослужащих не понимают, почему город продолжают удерживать.

«Вопросы, которые задают себе ребята в Бахмуте: Какова стратегия? Почему мы должны окапываться, когда враг окружает нас?» — рассказал он.

Украинские военные, которые против выхода из города, аргументируют это тем, что отступление может повлечь такие же бои, но уже в других местах. По словам одного из них, цель состоит в том, чтобы не дать россиянам продвинуться вперед и при этом нанести им как можно более тяжелые потери.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.