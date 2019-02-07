7 февраля: Полный перезапуск Америки Сегодня, 21:11 281

Кремль категорически открестился от здравого смысла, а Макрон разругался с Меркель и итальянцами

1. Главная, на мой взгляд, новость четверга - это представление Конгрессу США "Нового Зеленого Соглашения" (Green New Deal, GND). Это целый пакет законодательных инициатив, призванных в течение нескольких десятилетий радикальным образом сократить количество вредных выбросов в атмосферу, полностью перестроить Америку и создать миллионы новых рабочих мест в уже существующих и в совершенно новых отраслях. GND предполагает перевод всего американского автотранспорта на электричество, создание сети высокоскоростных и ультратехнологичных поездов (вроде Hyperloop) вместо загрязняющих воздух региональных самолетов, перевод всей энергетики на возобновляемые источники и радикальное ужесточение экологического законодательства. Если все получится, то лет через 20 США должны стать одной из самых экологически чистых и технологически развитых стран мира. Свой замысел авторы GND сравнивают с полетом на Луну, имея в виду, что осуществить его крайне сложно, но вполне по силам такой стране, как Америка. В каком-то смысле это и есть глобальное лидерство - постановка перед страной гигантских задач, которые могут полностью изменить ход истории всего человечества. Желаю американцам в этом всяческих успехов.





2. Практически одновременно в России произошло противоположное по смыслу и значению событие. Там на шесть лет упекли в тюрьму гражданина Дании Кристенсена Денниса Оле, вся вина которого состояла в принадлежности к "Свидетелям Иеговы" - христианскому течению, склонному к прозелитизму. Эта его особенность жутко бесила РПЦ, которая добилась признания Свидетелей аж экстремистами, хотя их насквозь пацифистская вера даже в армии им служить запрещает! Странно то, что совсем недавно Путин высказался против преследований Свидетелей, но суд все равно посадил датчанина. Когда журналисты пришли за объяснениями к Дмитрию Пескову, тот произнес просто выдающуюся фразу, которая очень многое объясняет. Цитата: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла." Тут даже и добавить нечего.





3. Удивительная ссора, очень далекая от здравого смысла, сейчас разгорается между Италией и Францией. Дело даже дошло до того, что Париж отозвал своего посла из Рима, а стороны говорят, что их отношения не были хуже со времен окончания Второй мировой войны в 1945 году. Суть дела в том, что правительство Италии изо всех сил поддерживает французское движение "Желтых Жилетов", мечтающих скинуть Эммануэля Макрона и отправить его на гильотину (в политическом смысле). Итальянские политики называют ЖЖ "ветром свободы", а самого Макрона считают клоуноподобным ничтожеством. Ему это, конечно, обидно, поэтому он устроил бесконечные проверки для грузового транспорта на границе с Италией (хотя ее вроде как нет - Шенген же), а также постоянно отправляет в Италию нелегалов, пытающихся обосноваться во Франции. В результате Рим и Париж постоянно скандалят, их отношения стали совсем плохими, и выхода из ситуации пока не видно. (Интересно, конечно, что правительства Франции и Италии, почти не скрывая, лезут во внутренние отношения друг друга, поддерживая там местную оппозицию). Все это происходит перед выборами в Европарламент, которые состоятся в мае.





4. Одновременно у Макрона испортились отношения и с Германией. Настолько сильно, что он отказался от поездки на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности и, соответственно, от совместного с Ангелой Меркель выступления там. По данным европейской прессы, Макрона задержали дома как раз протесты "Желтых Жилетов" и рост популярности оппозиции. Кроме того, он недавно поругался с самой Меркель насчет "Северного потока-2". Французский лидер против строительства этого газопровода, а немецкая канцлерин - за. Отказ Макрона приехать в Мюнхен в ФРГ уже назвали признаком "ползучего отчуждения" между странами.





5. У самой Меркель все хуже отношения с восточными европейцами, которые также не хотят завершения строительства газопровода по дну Балтийского моря. Их интерес ясен - с его вводом в эксплуатацию их собственные транзитные газопроводы потеряют смысл и доходность. Поэтому восточноевропейские страны предупредили Меркель, что Германия окажется на "газовой игле" России. Но канцлерин на это ответила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", напомнив о планах строительства терминалов по приему сжиженного газа. Судя по всему, ФРГ все-таки продавит строительство. Рычагов давления на соседей и партнеров по ЕС у Берлина предостаточно.





6. Европейский Союз сегодня официально прокомментировал принятие изменений в украинскую конституцию, согласно которым курс на интеграцию в ЕС и НАТО объявлен неизменным. Представительство ЕС в Киеве объявило, что каждая страна имеет "суверенное право" вносить изменения в Основной закон, однако настоящая евроинтеграция возможна при условии реализации реформ. А с этим, как известно, иногда бывают сложности. Насчет НАТО тоже все непросто. Посол Франции Изабель Дюмон высказалась в стиле "а зачем?": "У вас нет обязательства идти ни в ЕС, ни в НАТО, ведь Украина и сама по себе – великая страна". Немецкий посол Эрнст Райхель тоже был не слишком оптимистичен и даже упомянул замешанный в деле популизм: "Вас ждет долгая и извилистая дорога. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - то это как раз тот популизм, о котором я говорил".





7. Вступление в НАТО в значительной степени зависит от позиции главной страны альянса - США. А в Вашингтоне сегодня закрутилась еще одна очень серьезная история. Контролируемая демократами Палата представителей начала новое расследование в отношении Дональда Трампа и его семьи. На этот раз дело касается не их связей с Россией (это расследование идет полным ходом), а финансовых отношений действующего президента и его многочисленных компаний между собой и в третьими акторами. Если совсем коротко, то демократы в Конгрессе подозревают, что президент США является не только предателем, но и совершенно жутким мошенником, на котором клейма негде ставить. Я с огромным интересом буду следить за этой историей, тем более, что я полностью разделяю беспокойство Конгресса США в этом вопросе.





8. Ну и последнее на сегодня. Администрация Трампа продолжает делать доброе дело и изо всех сил давит на венесуэльского узурпатора Николаса Мадуро с целью отодрать его от власти и отправить на скамью подсудимых. Сегодня Белый дом принял давно напрашивавшееся решение: всем тем высокопоставленным военным и сотрудникам спецслужб, кто откажется от поддержки режима узурпатора, будет предоставлена защита и иммунитет от санкций. Против всех остальных они продолжат действовать. Отличное решение! Я бы его действие распространил еще и на российских олигархов. В самой же Венесуэле появилась вероятность начала какого-то диалога. Сегодня законный президент Хуан Гуайдо тоже попросил о посредничестве Папу римского Франциска, который сам, кстати, латиноамериканец - он из Аргентины. Ранее с той же просьбой к понтифику обратился и узурпатор Мадуро. В общем, какие-то подвижки там становятся все более реальными.



