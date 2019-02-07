Меркель: Германия ни при каких условиях не подсядет на "газовую иглу" России Сегодня, 19:24 130 Цей матеріал також доступний українською EPA Против строительства Северного потока-2 выступает ряд стран, в том числе США EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит угрозы того, что с введением в эксплуатацию газопровода Северный поток- 2 Германия попадет в зависимость от России.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вышеградской группы, сообщает Укринформ.

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю - нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией", - сказала Меркель.

По словам канцлера, Россия поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны.

Меркель отметила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", напомнив о планах строительства терминалов по приему сжиженного газа.

По словам Меркель, Берлин настаивает на сохранении транзита газа через Украину.

Ранее СМИ сообщили, что Франция намерена поддержать изменения в законодательство ЕС, которые усложнят реализацию российско-немецкого проекта Северный поток-2.

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.