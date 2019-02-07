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США снимут санкции с военных Венесуэлы, которые признают Гуайдо президентом – Болтон

Сегодня, 11:13
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EPA

В США обещают снять санкции с венесуэльских военных, которые поддержат Гуайдо

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.

У себя в Twitter Болтон написал, что США рассмотрят снятие санкций с каждого военного, который поддержит Гуайдо.

"Те, кто не сделает этого, будут полностью исключены из международной финансовой системы. Сделайте правильный выбор", - добавил он.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Хуан Гуайдо Санкции США США Венесуэла

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