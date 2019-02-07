В ЕС напомнили Украине о главном условии евроинтеграции Сегодня, 15:42 1267 Цей матеріал також доступний українською Giampaolo Squarcina / Flickr Giampaolo Squarcina / Flickr

В Европейском Союзе прокомментировали принятие изменений в Конституцию Украины относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

По словам представителя ЕС, каждая страна имеет "суверенное право" вносить изменения в Основной закон, однако настоящая евроинтеграция возможна при условии реализации реформ.

"Как сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, продвижение по пути процесса реформ и гармонизации в Украине способствует постепенной экономической интеграции Украины и углублению политической ассоциации с ЕС", - сказал в комментарии Европейской правде представитель ЕС.

По его словам, Брюссель рассчитывает на выполнение сторонами Соглашения об ассоциации, включая развитие зоны свободной торговли "для максимальной выгоды обеих сторон".

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной окончательно вступило в силу 1 сентября 2017 года.