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Палата представителей США возобновила расследование связей Трампа и РФ

Сегодня, 05:32
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EPA

Конгресс США

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф заявил о возобновлении расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США и сговора президента Дональда Трампа и российской власти.

В заявлении, которое опубликовано на сайте комитета, говорится, что будет проведено "тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".

Также администрацию Трампа хотят проверить на предмет коррупции.

Комитет собирается изучить также связи Дональда Трампа с руководством Саудовской Аравии.

В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Теги:   Россия Дональд Трамп Конгресс США США

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