Посол Франции: Украина великая страна и без НАТО Сегодня, 12:08 36 Цей матеріал також доступний українською Ambassade de France en Ukraine/Facebook Изабель Дюмон Ambassade de France en Ukraine/Facebook

Посол Франции Изабель Дюмон заявила, что у Украины нет обязательств вступать в НАТО и ЕС, ведь она сама по себе является великой страной.

Об этом посол Дюмон заявила в интервью Европейской правде.

"У вас нет обязательства идти ни в ЕС, ни в НАТО, ведь Украина и сама по себе – великая страна. Но если вы действительно решили присоединиться к одному или другому союзу, если это ваше искреннее желание – тогда проведение реформ не должно вызывать вопросов", - сказала Дюмон.

В свою очередь, посол Германии Эрнст Райхель считает, что вступление Украины в ЕС или НАТО – долгая перспектива.

"Вас ждет долгая и извилистая дорога. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - то это как раз тот популизм, о котором я говорил", - сказал Райхель.

Тем не менее, Евросоюз, как и НАТО, остается открытым проектом, так что у Украины есть все причины для того, чтобы оставаться амбициозной, добавил Райхель.

7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

В ноябре 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановления курса на вступление Украины в НАТО , подписав соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО было принято во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который, в свою очередь, было отменено Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.