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Вслед за Мадуро: Гуайдо попросил помощи у Папы Римского

Сегодня, 17:01
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ЕРА

Хуан Гуайдо

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил Папу Римского Франциска о помощи в урегулировании конфликта в Венесуэле.

Об этом Гуайдо  сказал в интервью Sky TG24

"Я взываю, ко всем, кто может нам помочь: Папе Римскому, дипломатам, которые могут работать над тем, чтобы добиться прекращения узурпации, создания переходного правительства и проведения в Венесуэле по-настоящему свободных выборов как можно скорее", - заявил Гуайдо.

По его словам, он был бы рад принять Папу Римского в Венесуэле, “стране очень католической, очень набожной, с сильными религиозными традициями”.

Ранее, непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Папа римский Хуан Гуайдо Венесуэла

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