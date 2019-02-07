Франция отозвала посла в Италии из-за "возмутительных заявлений" Рима Сегодня, 16:55 787 Цей матеріал також доступний українською EPA Вице-премьер Италии Маттео Сальвини (на фото) заявил, что президент Макрон проводит "антинародную политику" EPA

Франция отозвала для проведения консультаций посла в Италии из-за "необоснованных нападок и возмутительных заявлений" Рима.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции.

"В течение нескольких месяцев Франция подвергается необоснованным обвинениям и нападкам, в ее адрес звучат возмутительные заявления... Это беспрецедентная ситуация... Иметь разногласия - это одно, а использовать отношения в предвыборных целях - это другое", - сказано в заявлении МИД.

В МИД Франции добавили, что предвыборная кампания в Европарламент не может оправдать неуважительное отношение к любому народу или его демократии.

В свете этой беспрецедентной ситуации французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций.

Франция призвала Италию восстановить отношения дружбы и взаимного уважения.

Дипломатический скандал разразился после того, как в правительстве Италии поддержали движение "желтых жилетов", предложив французской оппозиции политическую поддержку.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неспособен воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и проводит "антинародную политику".

По словам Сальвини, Макрон подвел своих избирателей.

