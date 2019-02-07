Франция отозвала посла в Италии из-за "возмутительных заявлений" Рима
Франция отозвала для проведения консультаций посла в Италии из-за "необоснованных нападок и возмутительных заявлений" Рима.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции.
"В течение нескольких месяцев Франция подвергается необоснованным обвинениям и нападкам, в ее адрес звучат возмутительные заявления... Это беспрецедентная ситуация... Иметь разногласия - это одно, а использовать отношения в предвыборных целях - это другое", - сказано в заявлении МИД.
В МИД Франции добавили, что предвыборная кампания в Европарламент не может оправдать неуважительное отношение к любому народу или его демократии.
В свете этой беспрецедентной ситуации французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций.
Франция призвала Италию восстановить отношения дружбы и взаимного уважения.
Дипломатический скандал разразился после того, как в правительстве Италии поддержали движение "желтых жилетов", предложив французской оппозиции политическую поддержку.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неспособен воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и проводит "антинародную политику".
По словам Сальвини, Макрон подвел своих избирателей.