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Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции и выступления с Меркель - СМИ

Сегодня, 19:13
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EPA

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание Suddeutsche Zeitung. 

"Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, Это также исключает совместное выступление с канцлером Ангелой Меркель",- пишет издание со ссылкой на источники.

По мнению издания, отказ Макрона может быть связан с трениями между Парижем и Берлином по вопросу газопровода Северный поток-2.

В Елисейском дворце объяснили отмену визита главы французского государства напряженной внутриполитической ситуацией во Франции и протестами "желтых жилетов". 

По словам директора немецко-французского института Жака Делора в Берлине Хенрика Эндерляйна, отказ Макрона от визита может быть "символическим сигналом" и признаком "ползучего отчуждения" между странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг,  что ЕС не грозит монополизация газового рынка с о стороны РФ из-за запуска Северного потока.

"Ни при каких обстоятельствах мы не хотим зависеть исключительно от России", - сказала Меркель.  

Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности пройдет 15-17 февраля, в ней примут участие около 40 глав государств и правительств.

Ранее Suddeutsche Zeitung писала, что Франция намерена поддержать изменения в законодательство ЕС, которые усложнят реализацию российско-немецкого проекта Северный поток-2.

В правительстве Франции якобы считают, что реализация проекта добавит Европе стратегических проблем.

В пятницу, 8 февраля, председательствующая в ЕС Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока – 2.

Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Евросоюза. Это позволит Еврокомиссии регулировать работу и использование газопровода.

Германия выступает резко против изменений в законодательство в части Северного потока-2.

Теги:   Северный поток 2 Франция Германия Мюнхенская конференция по безопасности Ангела Меркель Эммануэль Макрон

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