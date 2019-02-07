Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции и выступления с Меркель - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.
"Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, Это также исключает совместное выступление с канцлером Ангелой Меркель",- пишет издание со ссылкой на источники.
По мнению издания, отказ Макрона может быть связан с трениями между Парижем и Берлином по вопросу газопровода Северный поток-2.
В Елисейском дворце объяснили отмену визита главы французского государства напряженной внутриполитической ситуацией во Франции и протестами "желтых жилетов".
По словам директора немецко-французского института Жака Делора в Берлине Хенрика Эндерляйна, отказ Макрона от визита может быть "символическим сигналом" и признаком "ползучего отчуждения" между странами.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что ЕС не грозит монополизация газового рынка с о стороны РФ из-за запуска Северного потока.
"Ни при каких обстоятельствах мы не хотим зависеть исключительно от России", - сказала Меркель.
Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности пройдет 15-17 февраля, в ней примут участие около 40 глав государств и правительств.
Ранее Suddeutsche Zeitung писала, что Франция намерена поддержать изменения в законодательство ЕС, которые усложнят реализацию российско-немецкого проекта Северный поток-2.
В правительстве Франции якобы считают, что реализация проекта добавит Европе стратегических проблем.
В пятницу, 8 февраля, председательствующая в ЕС Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока – 2.
Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Евросоюза. Это позволит Еврокомиссии регулировать работу и использование газопровода.
Германия выступает резко против изменений в законодательство в части Северного потока-2.