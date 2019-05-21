21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости Сегодня, 22:20 263

Кадыров обиделся на Зеленского, Мэй выступила за новый референдум по Брекситу, Иран возобновил производство урана

1. Начну со все более интересного сюжета о российской цензуре. Два журналиста газеты «Коммерсантъ» написали статью о скором увольнении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Спустя несколько недель руководство газеты потребовало у них раскрыть свои источники информации. Журналисты, конечно, отказались, после чего были уволены. В знак солидарности с уволенными издание покинули все сотрудники отдела «Политика». Учитывая, что «Комментсантъ» — газета политическая, это означает, что она фактически сдохла. Это как если бы из спортивной газеты ушли люди, пишущие о спорте. Владелец издания — миллиардер Алишер Усманов — заявляет, что никакой цензуры в нем нет, но на деле все сейчас видят, как вскрылся этот огромный гнойник, и что оттуда теперь льется. Важно в этой истории то, что российские журналисты впервые за долгое время проявили солидарность с уволенными коллегами и не стали торговать своей совестью и принципами. По нынешним временам — это большая редкость. Можно сказать, событие. Надеюсь, они сумеют найти себе работу в каком-то приличном издании.

2. В Крыму произошел странноватый случай. Какие-то люди предложии сотрудникам ФСБ найти их — «поиграть» с контактами телеграмм-партии «Суверенный Крым». Причем свое предложение они нанесли на граффити с изображением Владимира Путина. Спустя короткое время здание, на стене которого появилась надпись, было оцеплено, туда приехали следователи и начали тщательно исследовать «место преступления». Тем самым они, конечно, создали дополнительную рекламу «Суверенному Крыму». Авторы анонимного канала выступают за автономию и даже независимость полуострова. По российским законам — это страшное преступление, поскольку оно ставит под сомнение главное «достижение» Путина, отрицая ценность российской власти для Крыма.

3. Тем временем двоюродного брата Владимира Путина — Игоря Путина — заподозрили в отмывании 230 миллиардов долларов через эстонский филиал датского Danske Bank. По словам одного из уволившихся менеджеров банка, в операциях по отмыванию денег из РФ участвовал не только Игорь Путин, но и какие-то странные люди из ФСБ. На сигналы о том, что в банке происходит что-то странное, его руководство не реагировало. Сейчас в рамках этого дела обвинения предъявлены уже 18 людям. Было бы неплохо, если бы вместе с ними посадили и самого Путина.

4. Кремль же раскритиковал сегодня заявление Владимира Зеленского о необходимости усиления западных санкций против РФ. По словам Дмитрия Пескова, такой подход «не поможет» добиться мира на Донбассе. Поскольку Песков всегда врет, это означает, что именно такой подход и может помочь. Нужно больше санкций!

5. Сегодня бывший министр иностранных дел Павел Климкин фактически признал, что последние пять лет внешняя политика Украины топталась на месте. По его словам, «без внутренних мегаизменений в Украине потенциал для внешней поддержки у нас исчерпан. Точка». Проще говоря, ситуация настолько плоха, что для ее исправления даже простых реформ будет недостаточно. Нужны «мега». Очень интересно!

6. Между тем, президент Венгрии Янош Адер в своей оценке внешнеполитических перспектив Украины был несколько более оптимистичным. По его словам, переговоры с Зеленским были «обнадеживающими» и он надеется на решение всех спорных вопросов в самом ближайшем времени. Речь, видимо, идет о требованиях закарпатских венгров о расширении области применения их родного языка, а также о возможности предоставления им двойного гражданства.

7. Очень хорошая для Украины новость пришла сегодня их Чечни. Местный падишах Рамзан Кадыров объявил о своем разочаровании в Зеленском: «Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое». Таким образом Кадыров прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым — это Украина. Надо сказать, что если бы Кадыров стал хвалить нового украинского президента, это было бы точным указанием на то, что он ведет себя совсем неправильно. Критика от Кадырова — это как медаль!

8. Важное событие в Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту вынести на голосование предложение о проведении повторного референдума по вопросу о Брексите. Это очень важная история. Если такой референдум состоится, то почти наверняка противники Брексита победят, и выход страны из ЕС будет остановлен. Это вызовет дикую ярость примерно 35−40 процентов жителей страны, которые выступают за обособление Великобритании. Они с полным правом смогут заявить, что «злобные элиты» наплевали на их мнение, высказанное на референдуме в 2016 году. Это приведет к очень нехорошим последствиям для британской политической системы. Вполне вероятным станет взлет популярности каких-нибудь адских радикалов с авторитарными взглядами.

9. Ситуация на Ближнем Востоке быстро развивается в направлении войны между США и Ираном. Сегодня стало известно, что Тегеран в четыре раза нарастил объемы производства урана. Судя по всему, аятоллы поняли, что только ядерное оружие может защитить их от постоянных нападок со стороны Дональда Трампа, и начали готовится к его производству. США, в свою очередь, не могут позволить Тегерану обзавестись собственным ЯО, поэтому наверняка нанесут упреждающий удар, который и станет началом большой войны.

10. Невероятная история развивается сейчас в Австрии. Там начался полномасштабный правительственный кризис, должны состояться перевыборы. А дело в том, что вице-канцлер националист Хайнц-Кристиан Штрахе едва не продал родину россянам. Точнее — «привлекательной россиянке» Алене Макаровой, которая два года назад предлагала пьяному Штрахе миллионы евро в обмен на получение госконтрактов в Австрии (а он — соглашался). Запись этого разговора попала в прессу, что и стало причиной увольнения как самого Штрахе, так и его однопартийцев-националистов. Вообще, конечно, надо запомнить: те, кто громче других кричат о беззаветной любви к Родине, как правило, оказываются в первых рядах ее продавцов.