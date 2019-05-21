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Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

Сегодня, 12:20
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Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан - фото

REUTERS / Francois Lenoir

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что без качественных внутренних преобразований перспектива вступления в НАТО и ЕС быстро закроется.

Об этом Климкин заявил в интервью изданию Левый берег.

«Считаю, что на сегодняшний день без внутренних мегаизменений в Украине потенциал для внешней поддержки у нас исчерпан. Точка. То есть нам нужно идти вперед. Потому как, окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться», — сказал Климкин.

В качестве примера он привел встречу с коллегами в рамках Восточного партнерства в Брюсселе.

«И один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали к этому», — сказал Климкин.

17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку. По словам министра, в день инаугурации он направит заявление об отставке в Верховную Раду и новому президенту.

Также он добавил, что заранее уведомил о своем уходе новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Добавим, что согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.

Теги:   Евросоюз НАТО Павел Климкин

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