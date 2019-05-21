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Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank

Сегодня, 06:29
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Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank - фото

REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «находящаяся в состоянии покоя». Адрес регистрации этой компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

«Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — рассказал Уилкинсон.

CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка.

Напомним, в начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.

Теги:   Владимир Путин Банки Эстония Отмывание денег Россия

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