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Был совсем иного мнения: Кадыров заявил, что Зеленский его разочаровал

Вчера, 20:05
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Был совсем иного мнения: Кадыров заявил, что Зеленский его разочаровал - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский его разочаровал после инаугурационной речи в Верховной Раде.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!», — заявил Кадыров.

Кадырову не понравилось, что Зеленский назвал Крым частью Украины.

«Своей задачей он назвал „возвращение Донбасса и Крыма“. Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России», — считает он.

По мнению Кадырова, «скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства».

«Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают», — сказал он.

Кадыров убежден, что если бы «России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ».

«Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!», — считает Кадыров.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Россия Инаугурация Владимир Зеленский Рамзан Кадыров

Спецтема   Зеленский — новый президент

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