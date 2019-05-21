Иран в четыре раза увеличил производство урана Сегодня, 05:54 742 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leonhard Foeger Тегеран проинформировал МАГАТЭ об увеличении производства низкообогащенного урана REUTERS/Leonhard Foeger

Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза, сообщает DW.

Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

Как отмечает издание, «увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением».

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено ядерным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана — 300 килограммов.

Напомним, в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.

В среду, 8 мая, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна восстановит работы по обогащению урана, если в течение 60 дней мировые лидеры не защитят интересы страны от действия санкций США.