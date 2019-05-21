Дмитрий Боярчук
Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Иран в четыре раза увеличил производство урана

Сегодня, 05:54
742
Цей матеріал також доступний українською
Иран в четыре раза увеличил производство урана - фото

REUTERS/Leonhard Foeger

Тегеран проинформировал МАГАТЭ об увеличении производства низкообогащенного урана

Иран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза, сообщает DW.

Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

Как отмечает издание, «увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением».

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено ядерным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана — 300 килограммов.

Напомним, в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.

В среду, 8 мая, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна восстановит работы по обогащению урана, если в течение 60 дней мировые лидеры не защитят интересы страны от действия санкций США.

Теги:   МАГАТЭ Уран Иран

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 19:26

img
По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая
Геополитика

Сегодня, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Политика

Сегодня, 10:03

img
Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
17707
Геополитика

Сегодня, 08:31

img
Президент Венгрии прокомментировал первые переговоры с Зеленским
13988
Геополитика

Вчера, 20:05

img
Был совсем иного мнения: Кадыров заявил, что Зеленский его разочаровал
13975