Скандал из-за «переговоров с россиянкой»: Партия свободы вышла из правительства Австрии Вчера, 20:59 360 Цей матеріал також доступний українською fpoe. at Норберт Хофер (глава партии FPO) и Херберт Кикль (глава МВД) fpoe. at

В Австрии из-за коррупционного скандала подали в отставку все члены правительства от ультраправой Австрийской партии свободы (FPO).

Об этом сообщил пресс-секретарь партии, передает dpa.

«Все оставшиеся министры от крайне правой Партии свободы (FPO) уйдут в отставку со своих постов в правительстве», — сказал представитель партии.

Это заявление было сделано через несколько минут после того, как канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что решил уволить министра внутренних дел Херберта Кикля, чтобы гарантировать полное расследование коррупционного скандала с участием FPO.

Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой».

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.