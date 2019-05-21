Скандал в российских СМИ. Из Коммерсанта массово уходят журналисты, заявив о давлении на газету Вчера, 20:00 2189 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Иван Сафронов, Максим Иванов via Facebook Иван Сафронов и Максим Иванов отказались раскрыть свои источники. За ними ушли еще 11 коллег Иван Сафронов, Максим Иванов via Facebook

Газета Коммерсант — одно из наиболее влиятельных российских СМИ — оказалась в эпицентре скандала.

Двум ее журналистам пришлось уйти после того, как они отказались раскрыть свои источники информации по требованию руководства и акционеров издания. Вслед за этим из Коммерсанта уволился весь отдел политики, а редакция обнародовала заявление о давлении на своих коллег. Его подписали более 200 сотрудников.

Владелец издательского дома Коммерсант — российский миллиардер Алишер Усманов, занимающий девятое место среди самых богатых людей РФ по версии Forbes.

НВ рассказывает все, что известно об этой громкой истории.

Что произошло

В понедельник, 20 мая, редакции Коммерсанта объявили, что из газеты «по соглашению сторон» уходят два журналиста — специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов.

Иванов был журналистом Коммерсанта более десяти лет, Сафронов — почти десять (столько же проработал в издании его отец, военный обозреватель Иван Сафронов, погибший в 2007 году).

Согласно официальной версии, решение об увольнении обоих корреспондентов принял главный редактор и гендиректор Коммерсанта Владимир Желонкин — об этом он сообщил в комментарии Ведомостям и Русской службе Би-Би-Си. Какое-бы то ни было влияние либо давление извне издательского дома он отрицает.

Какой материал дал толчок скандалу

Желонкин завил, что Сафронов и Иванов нарушили редакционные стандарты издания (хотя не уточнил, какие именно). Речь идет о заметке, вышедшей более месяца назад — Спикеров делать из этих людей. Она была опубликована 17 апреля и рассказывала о готовящихся кадровых перестановках в России.

Речь шла о том, что свой пост вскоре может покинуть спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а ее вероятным преемником на этой должности станет глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Мативенко же, как отмечалось в материале, могла возглавить Пенсионный фонд России.

В публикации приводилось мнение нескольких анонимных источников, а ее авторами были пять журналистов Коммерсанта, включая Иванова и Сафронова. Никаких претензий к материалу на этапе его подготовки и публикации у руководства газеты не было.

От авторов резонансной заметки потребовали раскрыть источники информации, однако журналисты отказались

Однако, как сообщает издание Медуза со ссылкой на собственные источники и собеседников в Коммерсанте, заметка категорически не понравилась самой Матвиенко, которая обратилась к владельцу Коммерсанта Алишеру Усманову. «Дальше, соответственно, цепочка […]: Усманов — [председатель совета директоров Коммерсанта Иван] Стрешинский — Желонкин», — цитирует Медуза рассказ уволенного Ивана Сафронова своим коллегам внутри редакции.

От авторов резонансной заметки потребовали раскрыть источники информации, однако журналисты отказались. В течение месяца руководство издания пыталось уладить конфликт с акционерами Коммерсанта, однако владельцы настояли на том, чтобы наказать корреспондентов, пишет Медуза. 20 мая об уходе двух журналистов объявили официально.

Позиция журналистов Коммерсанта

В связи с увольнением Иванова и Сафронова 20 мая весь отдел политики Коммерсанта (еще 11 журналистов) написал заявления об уходе. 21 мая стало известно, что им уже заблокировали редакционные пропуски и аккаунты.

Кроме того, редакция издания обнародовала обращение, в котором назвала увольнение своих коллег «ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России».

Это обращение на данный момент подписали более 200 сотрудников издательского дома — штатные, внештатные, региональные и технические сотрудники Коммерсанта.

Прямо сейчас акционеры издательского дома разрушают одно из лучших СМИ России

Коллектив издания напоминает, что после выхода нашумевшей заметки ее авторов даже премировали за лучший материал номера, и никаких вопросов о соблюдении стандартов Коммерсанта не возникало.

«Макс [Иванов] и Ваня [Сафронов] - блестящие, профессиональные журналисты, умные и порядочные люди», — пишут авторы обращения.

Они также напоминают, что результатом увольнения целого отдела политики может стать «вынужденный перерыв» в работе издания — первый за 30 лет его существования.

«Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России. Работа Ъ важна для всего общества и всей нашей страны. Те, кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова», — заключают авторы коллективного обращения Коммерсанта.

Позиция собственников издания и героев публикации

Иван Стрешинский, представитель Алишера Усманова в издательском доме и глава совета директоров Коммерсанта, прокомментировал скандальную ситуацию изданию The Bell.

Ему якобы «поступил сигнал», что статья уволенных журналистов может быть «заказной». При этом от кого именно был этот «сигнал», Стрешинский не уточнил, отрицая также контакты с Матвиенко либо Нарышкиным.

Недопустимо, чтобы Коммерсант использовали как сливной бачок во внутриполитических разборках

При этом представитель Усманова признал, что обратился к главреду Коммерсанта Желонкину с просьбой разобраться в ситуации. «Недопустимо, чтобы Коммерсант использовали как сливной бачок во внутриполитических разборках. Речь шла о том, чтобы журналисты доказали ему добросовестность своей работы и соблюдения всех журналистских стандартов», — обосновал свое требование Стрешинский.

Он также отметил, что отказ журналистов раскрыть свои источники информации «является нарушением внутренних правил издательского дома и субординации».

«Это яркое свидетельство того, что-либо статья заказная, либо журналистам скандал нужнее. Но на шантаж мы не поддадимся», — резюмировал Стрешинский.

В пресс-службе самого Алишера Усманова также опровергают вмешательство в редакционную политику Коммерсанта. «Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов», — цитирует Медуза ответ пресс-службы безнесмена.

Со стороны Валентины Матвиенко, главной героини резонансной публикации, комментариев не последовало. Ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко заявил Ведомостям: «Не вижу оснований, чтобы за комментарием обращаться к нам. Предлагаю все-таки все детали выяснять у главного редактора — директора ИД Коммерсантъ».

После массового увольнения политических журналистов из газеты главред издания Владимир Желонкин заявил The Bell, что ими действовала «ложная солидарность» и цель «оказать давление на руководство издательского дома». «Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления», — заявил он.

Прокомментировали скандал и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию «исключительно корпоративным вопросом». Он признал Ивана Сафронова «одним из самых профессиональных и талантливых журналистов», хотя заявил, что не видит оснований для разбирательства в связи с возможным нарушением закона О СМИ. Этот закон закрепляет за журналистом право сохранять конфиденциальность источника информации.