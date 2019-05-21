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Президент Венгрии прокомментировал первые переговоры с Зеленским

Сегодня, 08:31
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Президент Венгрии прокомментировал первые переговоры с Зеленским - фото

Пресс-служба АП

Зеленский встретился с Адером в день своей инаугурации

Президент Венгрии Янош Адер назвал первые переговоры с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским обнадеживающими.

Как сообщает Радио Свобода, Адер предложил главе украинского государства как можно быстрее создать совместную комиссию для решения всех спорных вопросов.

«Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств», — сказал президент Венгрии.

Он добавил, что Зеленский одобрил это предложение.

Адер также одобрил «открытость и добрые намерения» украинского президента в вопросах двойного гражданства, а также обсуждения состояния национального образования и закона о языке.

Он пригласил Зеленского посетить Венгрию.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с президентами четырех стран — Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность. Во время своей инаугурационной речи он объявил о роспуске Рады.

Теги:   Инаугурация Переговоры Венгрия Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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