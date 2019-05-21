Дмитрий Боярчук
Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Мэй предложила парламенту проведение нового референдума по Brexit

Сегодня, 18:54
569
Цей матеріал також доступний українською
Мэй предложила парламенту проведение нового референдума по Brexit - фото

Kirsty Wigglesworth / Pool via REUTERS

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент получит возможность вынести на голосование вопрос о проведении нового референдума о членстве в Евросоюзе.

Как передает AP, новая сделка о Brexit, которую планируют представить в парламенте в июне, будет включать в себя положение о новом референдуме.

По словам Мэй, эта уступка является «последним шансом» обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Великобритания Тереза Мэй

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 19:26

img
По просьбе Зеленского. Парубий назначил внеочередное заседание Рады 22 мая
Геополитика

Сегодня, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Политика

Сегодня, 10:03

img
Полторак рассказал, когда принял решение уйти в отставку

ТОП 3

Геополитика

Сегодня, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
17707
Геополитика

Сегодня, 08:31

img
Президент Венгрии прокомментировал первые переговоры с Зеленским
13988
Геополитика

Вчера, 20:05

img
Был совсем иного мнения: Кадыров заявил, что Зеленский его разочаровал
13975