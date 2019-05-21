Мэй предложила парламенту проведение нового референдума по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила,
что парламент получит возможность вынести на голосование вопрос о проведении нового
референдума о членстве в Евросоюзе.
Как передает AP, новая сделка о Brexit, которую
планируют представить в парламенте в июне, будет включать в себя положение о новом
референдуме.
По словам Мэй, эта уступка является «последним шансом» обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
Напомним, 11 апреля страны Евросоюза
и Великобритания договорились о «гибком» продолжении
максимальной отсрочки
Brexit до 31 октября 2019 года.
Парламент Британии никак не может
преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны
из ЕС. Депутаты три раза отклонили
сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.
23 июня 2016 британцы на референдуме
сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского
Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей,
против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном
проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС,
а Уэльс и Англия поддержали Brexit.