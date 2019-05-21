Мэй предложила парламенту проведение нового референдума по Brexit Сегодня, 18:54 569 Цей матеріал також доступний українською Kirsty Wigglesworth / Pool via REUTERS Тереза Мэй Kirsty Wigglesworth / Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент получит возможность вынести на голосование вопрос о проведении нового референдума о членстве в Евросоюзе.

Как передает AP, новая сделка о Brexit, которую планируют представить в парламенте в июне, будет включать в себя положение о новом референдуме.

По словам Мэй, эта уступка является «последним шансом» обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.