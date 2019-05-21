Кремль прокомментировал призыв Зеленского ужесточить антироссийские санкции Сегодня, 13:47 2999 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Shemetov Дмитрий Песков REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить антироссийские санкции

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмирия Пескова, курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет команде президента Украины «решить проблемы» Донбасса.

«Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля в очередной раз заявил, что Россия не может выполнять перечень минских договоренностей.

«Его может и должен выполнять Киев», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что пока в Кремле не видят «никаких новаций в украинской политике после избрания нового главы государства».

20 мая президент Зеленский во время встречи с делегацией США призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.