Кремль прокомментировал призыв Зеленского ужесточить антироссийские санкции
Кремль прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить антироссийские санкции
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмирия Пескова, курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет команде президента Украины «решить проблемы» Донбасса.
«Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля в очередной раз заявил, что Россия не может выполнять перечень минских договоренностей.
«Его может и должен выполнять Киев», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что пока в Кремле не видят «никаких новаций в украинской политике после избрания нового главы государства».
20 мая президент Зеленский во время встречи с делегацией США призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.