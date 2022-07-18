«Эксперты Химарсов переключились на СБУ». Реакция украинцев на отстранение генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова

18 июля, 17:19
И смех и грех (Фото:senior_recrutessa/Instagram)

И смех и грех (Фото:senior_recrutessa/Instagram)

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель. Событие активно обсуждается в соцсетях, а НВ собрал мнения политологов, журналистов и медийных персон.

Уже через несколько часов после появления указов Зеленский в очередном вечернем обращении лично прокомментировал и объяснил свое самое существенное кадровое решение с начала полномасштабного вторжения РФ.

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«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил Зеленский, комментируя решение отстранить от должности генерального прокурора и отстранить от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjM1e27KpyY

Отдельно Зеленский упомянул о последнем примере громкого расследования вероятной госизмены в рядах СБУ — задержания в тот же день, 17 июля, бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, которого уволили с должности еще в марте 2022 года. Кулинич был задержан работниками Госбюро расследований. В ДБР рассказали, что он передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну».

Нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев высказал мнение относительно нового и.о. генпрокурора Алексея Симоненко.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02vvKeN8Li4bUiRN2VrgesCcjkX3YbjDYtkpWMjFpKizJ8BUHJ2tVfT64b2Vn32Q8Ll

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, комментируя решение по Баканову и Венедиктовой, призвал «не просто отстранить, а сделать так, чтобы каждый понес ответственность за свои действия или бездействие».

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid09MYhukma3LikSd6LqtejCCUWSJ2PkjqWNchfeW8u8hbv9DuU3ZyAawq16zZmAU5El

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин разобрал ситуацию в своих соцсетях.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid02qXysYVoGvhhudxmgjQmHWoMzaSiXdLENSGU5bBmPihFYWJoZzoWHJ8RpnXAmA92Ml

Журналистка НВ Кристина Бердинских пошутила о том, как можно спрогнозировать последующих кандидатов на должности.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid02MZmqvqKs5ukg14NdAm7CyQYSfTTqD5TinCSMnc6GoE2BkWLNnqtFgEzgSx9gec75l

Корреспондент Алексей Братущак задал несколько важных вопросов относительно ситуации.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/pfbid02peS7RbvYtydZy64xJsFyYhke5ZbaUbWaAEmp9rZh2CWx85fooptfDf5xMnHLEihQl

Политолог Денис Рыбачок отметил, что независимо от того уволил Зеленский Венедиктову и Баканова или нет — украинцам все равно «не нравится».

https://www.facebook.com/denis.rybachok/posts/pfbid0SA2g7PufitFRQfALEqaVtTu3NVoYWYteXry8TXaHpndg3mY6Brt5PyU7cepnoR1ml

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин показал историю назначения главных прокуроров Украины одним фото.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/pfbid0sdCsvgTGrKk5EHvQtPTdS4V9pe2KhdZDKD2y5C8mtsw8EMzG7RZf3HAgQqKRhwyAl

Комик и актер Тарас Стадницкий подшутил, что теперь военные эксперты могут переключиться на тему СБУ и генпрокуратуры.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid03uGvk4hMKj13dUq7GRYr7FtcPY3fgd86RvnCopLgGUiPmdrnpMfEs8hTtX7tHB3Ll

Блоггер Антон Ходза процитировал книгу Прах и пепел русского писателя Александра Рыбакова.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid02pYD4c3uPytrDc9zf5PvotXHwFWx2jfp3owwk9LFdH4fWuUKaSzztGj5Qt6nDiF7Vl

Политолог Николай Давидюк иронически заметил, что россияне теперь вообще не смогут понять, что происходит в Украине.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid06t9witSaw6N39x3dVjRT2pAe9adjFoGQNBeBH6rhAXZwzxfDifNgQZ732xV9dYG7l

Адвокат Виктор Бенед запостил печальное фото главы ОП Андрея Ермака с забавной подписью.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid0PmLFx1PthGazALxrdek2uSAFvbHLh1WokRBc6wkTuyDhyNNCc3fGxXbghxWhE6U6l

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков присоединился к обсуждению.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1548748226576146435

Блогер Вадим Дидык уже нашел кандидата на обе должности.

https://www.facebook.com/vadym.didyk/posts/pfbid0J891daa1TXLniznWoixNSJqKJmqJCMscUC71FVsZy7D3TAwt3voDnm9KFigZWDLbl

У других пользователей тоже есть предложения.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0hLorzgCwBffuND698PdKsgp1uEDWTPwXBLNFxg5sVj22uXDMUF1giG46esuaY2pml

На неофициальном твиттер-аккаунте пса черниговских саперов Патрона также появилась информация о новом главе СБУ.

https://twitter.com/patron_pes/status/1548756698898337794

И куда без мемов?

https://www.facebook.com/yuriy.akulin/posts/pfbid09dAVejhLoKGTMGjuFJ9Ms44pWCLDEWYQZrJ7xwwMWn8DPpBJyiv6TsRrAn7SUYwNl
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid028qx5hcLV2HrhCFu8sDhDtUtFM5ipBpgApAwXAMu4EVrS37CLt7mqRw63zykSBBkLl
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0jfFFEAHW1Epi5fe8FcKsCXGpoudSnzAVUZpAnhhqXoJTXKdfL4rTGDFFXs3HB7EPl

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. А обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

https://www.youtube.com/watch?v=iDPKdJXlVRk

НВ собрал главное, что следует знать о резонансном шаге Владимира Зеленского.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Служба безопасности Украины (СБУ) Реакция соцсетей Владимир Зеленский Иван Баканов Ирина Венедиктова

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