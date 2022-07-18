«Эксперты Химарсов переключились на СБУ». Реакция украинцев на отстранение генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова 18 июля, 17:19 И смех и грех (Фото:senior_recrutessa/Instagram)

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что стало самой громкой политической новостью последних недель. Событие активно обсуждается в соцсетях, а НВ собрал мнения политологов, журналистов и медийных персон.

Уже через несколько часов после появления указов Зеленский в очередном вечернем обращении лично прокомментировал и объяснил свое самое существенное кадровое решение с начала полномасштабного вторжения РФ.

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«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил Зеленский, комментируя решение отстранить от должности генерального прокурора и отстранить от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины.

Отдельно Зеленский упомянул о последнем примере громкого расследования вероятной госизмены в рядах СБУ — задержания в тот же день, 17 июля, бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, которого уволили с должности еще в марте 2022 года. Кулинич был задержан работниками Госбюро расследований. В ДБР рассказали, что он передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну».

Нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев высказал мнение относительно нового и.о. генпрокурора Алексея Симоненко.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, комментируя решение по Баканову и Венедиктовой, призвал «не просто отстранить, а сделать так, чтобы каждый понес ответственность за свои действия или бездействие».

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин разобрал ситуацию в своих соцсетях.

Журналистка НВ Кристина Бердинских пошутила о том, как можно спрогнозировать последующих кандидатов на должности.

Корреспондент Алексей Братущак задал несколько важных вопросов относительно ситуации.

Политолог Денис Рыбачок отметил, что независимо от того уволил Зеленский Венедиктову и Баканова или нет — украинцам все равно «не нравится».

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин показал историю назначения главных прокуроров Украины одним фото.

Комик и актер Тарас Стадницкий подшутил, что теперь военные эксперты могут переключиться на тему СБУ и генпрокуратуры.

Блоггер Антон Ходза процитировал книгу Прах и пепел русского писателя Александра Рыбакова.

Политолог Николай Давидюк иронически заметил, что россияне теперь вообще не смогут понять, что происходит в Украине.

Адвокат Виктор Бенед запостил печальное фото главы ОП Андрея Ермака с забавной подписью.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков присоединился к обсуждению.

Блогер Вадим Дидык уже нашел кандидата на обе должности.

У других пользователей тоже есть предложения.

На неофициальном твиттер-аккаунте пса черниговских саперов Патрона также появилась информация о новом главе СБУ.

И куда без мемов?

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. А обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

НВ собрал главное, что следует знать о резонансном шаге Владимира Зеленского.



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