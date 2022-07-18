Зеленский назначил временно исполнять обязанности главы СБУ Василия Малюка 18 июля, 12:17 Василий Малюк (Фото:mvs.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполнять обязанности главы СБУ первого заместителя главы ведомства Василия Малюка.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

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17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова. Позже он пояснил, что принял такое решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

В конце июня издание Politico сообщило, что Зеленский планирует уволить Баканова из-за неудачных операций в Херсоне. Позже президент заявил, что отставка главы СБУ зависит от результатов инспекции и «если бы он хотел его уволить, то уволил бы».



Иван Баканов вступил в должность главы Службы безопасности Украины вначале каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, вскоре — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган. Баканов — друг детства Зеленского, был главой его предвыборного штаба.



17 марта 2020 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором.

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