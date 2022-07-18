Обязанности генпрокурора Украины будет исполнять Алексей Симоненко — что о нем известно 18 июля, 00:12 Алексей Симоненко (Фото:Алексей Симоненко/Facebook)

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины станет Алексей Симоненко. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 17 июля.

Такое решение глава государства принял после отстранения от должности Ирины Венедиктовой. Исполнение обязанностей на Симоненко возложено согласно ч.2 статьи 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

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Алексей Симоненко занимал должность замгенпрокурора с марта 2020 года. Он родился в Чугуеве в 1976 году, юрист — окончил в 1998-м Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Затем в течение восьми лет работал в органах прокуратуры Киева. В частности, был помощником прокурора и старшим следователем прокуратуры. До мая 2010 года работал в органах прокуратуры Киевской области. Потом проходил службу в органах СБУ в должностях офицерского состава до июня 2018 года. В январе 2020-го подавался на должность замдиректора Государственного бюро расследований (тогда его возглавляла Венедиктова).

Во времена беглого экс-президента Виктора Януковича Симоненко получил звание Заслуженного юриста Украины. В Bihus.Info сообщали, что рекомендовал его к этой награде тогдашний глава СБУ Валерий Хорошковский, который тоже выдал Симоненко ряд ведомственных наград.



В декабре 2020-го Симоненко передал дело, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Тогда в НАБУ говорили, что сообщили о подозрении Татарову во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии.

В сентябре 2021 года на день рождения в Татаров съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе связанные с расследованием дела против него. Там был и Симоненко.

Симоненко, являясь заместителем генпрокурора, в январе 2022-го подписал подозрение о госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко вместо Венедиктовой. Тогда она сказала, что это позиция Офиса генпрокурора, Симоненко внесли в базу Миротворец.



В феврале журналисты Bihus.Info выяснили, что супруга Симоненко является совладелицей двух земельных участков с сыном бывшего регионала Сергея Канаки, которого связывают с криминальным миром — преступной группировкой так называемого «Фашиста». Тогда еще замгенпрокурора не прокомментировал эту информацию.



Журналисты отмечают, что, согласно декларации Симоненко, подавляющее большинство имущества записано на его жену.



Решение отстранить от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова президент Украины объяснил большим количеством уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.

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