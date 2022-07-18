«Будут проверки». В ОП заявили, что об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет 18 июля, 10:43 Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова (Фото:Ирина Венедиктова/СБУ/Facebook))

Речь об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова с занимаемых должностей пока не идет, ожидаются проверки.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока говорится только об отстранении.

«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц речь пока не идет. Будут проведены служебные проверки и расследования. По результатам этих проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора или невнесение. То же касается и главы СБУ», — пояснил он.

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Смирнов добавил, что решение Зеленского об отстранении глав двух ведомств связано с тем, что президент и общество «достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников».

Замглавы ОПУ напомнил, что на шестом месяце войны почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов.

«Чтобы предотвратить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве со страной-агрессором, и то же касается прокуратуры, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении от должности», — сказал он.

Смирнов также допустил, что по результатам проверок Венедиктова и Баканов могут сохранить свои должности, но все зависит от решения Зеленского.

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Смирнов уточнил, что Венедиктова отстранена согласно праву президента отстранить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и освобождается им.

Отстранение Баканова от исполнения обязанностей прописано в Дисциплинарном уставе ВСУ, поскольку глава СБУ является военным.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова. Позже он пояснил, что принял такое решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

В конце июня издание Politico сообщило, что Зеленский планирует уволить Баканова из-за неудачных операций в Херсоне. Позже президент заявил, что отставка главы СБУ зависит от результатов инспекции и «если бы он хотел его уволить, то уволил бы».



Иван Баканов вступил в должность главы Службы безопасности Украины вначале каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, вскоре — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган. Баканов — друг детства Зеленского, был главой его предвыборного штаба.



17 марта 2020 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором.

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