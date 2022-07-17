Много предателей в СБУ и ОГУ. Зеленский объяснил решение отстранить Венедиктову и Баканова от должностей 17 июля, 22:52 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктова, а Ивана Баканова от должности главы СБУ из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.



Об этом он сказал во время видеообращения.

По словам Зеленского, по состоянию на 17 июля зарегистрировано уже 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационизму органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. О подозрении соответствующим лицам сообщили в 198 производствах.

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«В частности, более 60 работников органов прокуратуры и службы безопасности Украины остались на оккупированных территориях и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям», — заявил президент, объясняя кадровые решения в отношении Венедиктовой и Баканова.

17 июля на сайте президента появились указы об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и увольнении главы СБУ Ивана Баканова. И.о. генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.



Иван Баканов вступил в должность главы Службы безопасности Украины на начала каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, вскоре — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган.



17 марта 2020 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором.



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