Много предателей в СБУ и ОГУ. Зеленский объяснил решение отстранить Венедиктову и Баканова от должностей

17 июля, 22:52
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктова, а Ивана Баканова от должности главы СБУ из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.

Об этом он сказал во время видеообращения.

По словам Зеленского, по состоянию на 17 июля зарегистрировано уже 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационизму органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. О подозрении соответствующим лицам сообщили в 198 производствах.

Видео дня

«В частности, более 60 работников органов прокуратуры и службы безопасности Украины остались на оккупированных территориях и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям», — заявил президент, объясняя кадровые решения в отношении Венедиктовой и Баканова.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjM1e27KpyY

17 июля на сайте президента появились указы об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и увольнении главы СБУ Ивана Баканова. И.о. генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.

Читайте также:
Поиск сменщика. Почему Зеленский на самом деле не увольняет главу СБУ Ивана Баканова

Иван Баканов вступил в должность главы Службы безопасности Украины на начала каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, вскоре — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган.

17 марта 2020 года Зеленский назначил Ирину Венедиктову генпрокурором.

Задержали еще одного предателя из СБУ. Баканов должен добровольно уйти в отставку – Игорь Гуськов
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Иван Баканов Ирина Венедиктова

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

17 июля, 22:00
Мнения
Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
17 июля, 10:41
События
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X