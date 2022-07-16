Правоохранители задержали экс-главу управления СБУ в Крыму Кулинича 16 июля, 22:48 Правоохранители задержали Олега Кулинича (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Его уволили с должности в марте этого года.



Об этом сообщает издание Бабель со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Конкретные причины задержания не уточняются, но Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе пишет, что Кулиничу сообщили о подозрении по ст. 111 УК (Государственная измена) — ему грозит до 15 лет тюрьмы. В СБУ напомнили, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности спецслужбы.

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«Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который вредит государственной безопасности Украины», — заявили в СБУ.

Там добавили, что в рамках этого дела готовы максимально содействовать и предоставить всю необходимую информацию для дальнейшего его расследования. Кулинич занимал должность до 2 марта 2022 года. Президент Владимир Зеленский назначил его главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года.

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