Кремлевская марионетка. Лукашенко пошутил о том, насколько подчиняется Путину — видео 17 февраля, 22:24 Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Ново-Огарево в пятницу, 17 февраля пошутил о том, насколько его контролирует глава кремлевского режима.

Путин в начале публичной встречи поблагодарил своего приспешника за приезд:



— Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну действительно…

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— Как будто я мог не согласиться.

— Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома…

Затем российский диктатор заявил, что смотрел «пресс-конференцию» Лукашенко от 16 февраля, и тот поинтересовался, не расстроил ли он Путина. Глава российского режима сказал, что «разделяет позиции и подходы» беларусского диктатора.

Лукашенко заявил Путину, что его режим «на 100% выполнил» договоренности с Россией «по обороне и безопасности», сообщают беларусские пропагандисты БЕЛТА.

17 февраля Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Беларусский диктатор регулярно встречается с Путиным, поддерживает кремлевскую пропаганду, помогает России вести полномасштабную войну против Украины и совершать военные преступления.



ПАСЕ и Европарламент в своих резолюциях подчеркнули, что режим Лукашенко вместе с российским режимом должен предстать перед трибуналом.