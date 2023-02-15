«Ситуация очень хрупкая». Близится крах режима Лукашенко, когда случится взрыв — интервью с советником Тихановской Франаком Вячоркой 15 февраля, 15:24 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Когда КГБшники, спецслужбы в Беларуси пересажают всю интеллигенцию, они начнут сажать друг друга, а это приведет к краху режима узурпатора Александра Лукашенко, убежден советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Белорусский журналист считает, что ситуация уж очень хрупкая. Когда она разразится, как сейчас действует Лукашенко и почему начал оказывать давление на ОДКБ, чтобы страны-члены определились, поддерживают ли Россию в войне против Украины, Вячорка рассказал в интервью Radio NV.

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— Начнем с встречи Лукашенко с генеральным секретарем ОДКБ. Узурпатор заявил, что странам этого так называемого военного союза не удастся отсидеться, придет момент, когда всем придется определиться, на чьей стороне они в войне России против Украины. Лукашенко призывает ОДКБ определиться. Как это воспринимает белорусская оппозиция? Что это означает?

— Я думаю, это попытка давления на государства в Центральной Азии, на Кавказе, не поддерживающие Россию в этой войне. Устами Лукашенко говорит Путин. Для Лукашенко в ОДКБ есть такая возможность, пространство быть пресс-секретарем, представителем России, кремлевского правительства. Как правило, что не говорит Москва, это говорит Лукашенко.

Мы помним, как он вел себя во время встречи ОДКБ, когда присутствовал Пашинян. Тогда Лукашенко напал на Пашиняна, потому что он проявил неуважение к Путину. Таким образом, Лукашенко якобы демонстрирует свою уникальную позицию, эксклюзивность, близость к Москве, московскому руководству и пытается выслужиться. Но я не думаю, что за этим стоит какая-то личная игра Лукашенко.

— Мы уже обсуждали, сможет ли Лукашенко отправить белорусских солдат и офицеров воевать против Украины. Раньше вы говорили, что вряд ли это будет массовым желанием белорусских воинов. Как это сейчас выглядит? Может ли Путин как-нибудь использовать ОДКБ?

— ОДКБ — политический инструмент России. И когда нужно, они используют ОДКБ, чтобы разогнать какие-то протесты, как это было в Казахстане в прошлом году, или ввести военный контингент в еще какую-то мирную страну. И через ОДКБ [РФ] тоже контролирует белорусскую территорию. Под эгидой ОДКБ, в частности, находятся российские военные на белорусской территории.

Что касается белорусских военных. Нет желания, нет понимания, зачем умирать за Путина и Лукашенко. Я не думаю, что эти настроения изменились. Мы постоянно получаем аналитику, в том числе из силовых структур, и наблюдаем фрустрацию, апатию, демотивированность.

Белорусская армия еще в феврале-марте могла вторгнуться в Украину, поддержать Россию, но сейчас я в это очень слабо верю. Если это произойдет, то это станет ударом и по Лукашенко, и Путину.

Нет признаков того, что Путин заставляет Лукашенко к введению белорусских войск, потому что понимает, что это возымеет негативные последствия и для лукашенковского режима, и для [себя]. Представьте, когда тысячи военных с оружием переходят на украинскую сторону, складывают оружие или, возможно, даже разворачиваются и уходят на Минск. Такого допустить они не желают. Им гораздо выгоднее сохранять статус-кво и использовать Беларусь как военную базу, тренировочный лагерь, ремонтный завод для армии оккупантов. Но не принуждать белорусов к войне, потому что белорусы этого не хотят.

— Россия руководит всем в ОДКБ, хотя они были вынуждены назначить представителя Казахстана на позицию генерального секретаря ОДКБ. Как вы оцениваете потуги и возможности России где-нибудь что-то взять в виде техники в центральноазиатских республиках или в Беларуси?