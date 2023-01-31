Лукашенко нашел страну, где его пока не презирают. В Зимбабве диктатора встретили песнями и плясками — видео 31 января, 16:17 В Зимбабве Александр Лукашенко вновь почувствовал свою «важность» (Фото:Tatana00776516/Twitter)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отправился в Зимбабве, где местные власти, чтобы потешить его эго, специально собрали массовку «восторженных» граждан.

Видео торжественной церемонии в аэропорту Хараре обнародовали лояльные к нему пропагандистские ресурсы как пример «международного признания» узурпатора.

Лукашенко встретила делегация во главе с президентом Эммерсоном Мнангагвой, после чего ему на шею сразу же повесили цветочные гирлянды.

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Не обошлось и без традиционных плясок, которые, судя по выражению лица узурпатора, снова заставили его почувствовать свою «важность» на фоне презрения со стороны цивилизованных стран.

Причиной презрения к Лукашенко в мире стали жесточайшие репрессии с его стороны против любых оппозиционных проявлений в Беларуси после фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году.

С тех пор среди его союзников остались лишь такие же изгои, как и он, в частности, российский диктатор Владимир Путин, который и сам превратился в одного из самых «токсичных» мировых лидеров.