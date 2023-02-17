Лукашенко заявил Путину о возможности производства Су-25 в Беларуси

17 февраля, 20:06
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Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Беларусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25, заявил диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает провластное издание Belta.

На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко сказал, что Беларусь может этого достичь, если будет «помощь от РФ».

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«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, хорошо себя в Украине показывающего — штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России», — заявил Лукашенко.

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Он также рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский. Они раньше были ремонтными, а сегодня уже производят комплектующие.

17 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Александр Лукашенко Су-25 Война России против Украины

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