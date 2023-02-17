Лукашенко заявил Путину о возможности производства Су-25 в Беларуси
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)
Беларусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25, заявил диктатор Александр Лукашенко.
Об этом сообщает провластное издание Belta.
На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко сказал, что Беларусь может этого достичь, если будет «помощь от РФ».
«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, хорошо себя в Украине показывающего — штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России», — заявил Лукашенко.
Он также рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский. Они раньше были ремонтными, а сегодня уже производят комплектующие.
17 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.