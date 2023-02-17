Встреча двух диктаторов. Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Кремль)
В пятницу, 17 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко и Путин договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора вечером в воскресенье, 5 февраля.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и вопросах, которые будут обсуждаться — не рассказал.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.
«Беларусь давно оккупирована РФ. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не вынудили к прямому участию Беларуси в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его будут вынуждать изменить точку зрения», — сказал он.