Встреча двух диктаторов. Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным 17 февраля, 11:55 Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Кремль)

В пятницу, 17 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко и Путин договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора вечером в воскресенье, 5 февраля.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и вопросах, которые будут обсуждаться — не рассказал.



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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

«Беларусь давно оккупирована РФ. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не вынудили к прямому участию Беларуси в войне против украинского народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его будут вынуждать изменить точку зрения», — сказал он.