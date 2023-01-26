Специальный трибунал должен расследовать роль режима Лукашенко в войне против Украины — резолюция ПАСЕ 26 января, 22:11 Диктатор Александр Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Беларусь является соучастником полномасштабной российской агрессии против Украины, и режим Александра Лукашенко должен предстать перед трибуналом вместе с российским руководством.

Об этом сказано в резолюции, которую ПАСЕ единогласно приняла в четверг, 26 января.



В документе подчеркивается, что неспровоцированную агрессию против Украины совершают Россия и Беларусь, и они несут ответственность за совершенные в Украине зверства (военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид).



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«Российские и беларусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, а также те, кто мог контролировать или управлять политическими или военными действиями государства, должны быть должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности», — заявили в ПАСЕ.

Ассамблея призвала страны-члены и страны-наблюдатели Совета Европы создать в Гааге специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины, которую РФ начала в 2014 году. В резолюции сказано, что в юрисдикцию специального трибунала должна в том числе входить роль и соучастие беларусского режима в агрессивной войне против Украины.

В резолюции ПАСЕ также сказано, что официальная риторика России, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения в Украину, имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду и может свидетельствовать о геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию как таковую.

26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. В нем участвовали представители 20 стран.



19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

