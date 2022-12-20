«Мы соагрессоры». Лукашенко спорит с Путиным, кто из них более «токсичный» — видео 20 декабря, 11:03 Александр Лукашенко снова подтвердил свою поддержку агрессию РФ против Украины (Фото:Pavel Bednyakov/REUTERS)

Российский диктатор Александр Лукашенко спорит с главой кремлевского режима Владимиром Путиным, кто из них по мнению цивилизованных стран более токсичный агрессор.

Об этом он рассказал во время их встречи в Минске в понедельник, 19 декабря, на которой обсуждались некоторые «военные вопросы», касающиеся «целей и задач союзной группировки войск».

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Комментируя сообщения о намерении РФ поглотить Беларусь, Лукашенко подчеркнул, что в этом якобы нет смысла, поскольку они и так являются сообщниками в агрессии против Украины.

«Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает… Встает вопрос, а зачем? Росси всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который мы не решили. Мы идем навстречу РФ. В самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково», — заявил Лукашенко.