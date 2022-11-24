Лукашенко тоже виновен в военных преступлениях в Украине и должен предстать перед трибуналом — резолюция Европарламента

24 ноября, 18:29
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Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Европейский парламент в четверг, 24 ноября, принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси, в которой также сказано об участии режима Александра Лукашенко в войне России против Украины.

Как сказано в тексте документа, в резолюции осуждаются пытки и жестокое обращение с белорусами со стороны режима Лукашенко. Беларусского диктатора и его силовиков призывают прекратить репрессии и освободить политзаключенных. Европарламент заявил, что солидарен с народом Беларуси, представителями демократической оппозиции и гражданского общества.

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В резолюции сказано, что демократические изменения в Беларуси ускорит победа Украины, а Европарламент осуждает участие режима Лукашенко в развязанной Россией войне и воинственную риторику представителей беларусского режима в адрес Киева. Европарламент также поддержал позицию беларусской оппозиции, согласно которой Беларусь нужно признать оккупированной территорией.

«В резолюции отмечается, что беларусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые должен нести ответственность перед международным трибуналом и Международным уголовным судом», — подчеркнули в пресс-службе Европарламента.

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4 октября Лукашенко признал, что его режим участвует в полномасштабной войне против Украины.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Европарламент Александр Лукашенко Резолюция Украина-Беларусь Политзаключенные Репрессии Политические репрессии Россия-Беларусь Протесты в Беларуси Война России против Украины

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