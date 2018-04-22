В Белом доме считают отказ КНДР от ядерных испытаний "ловушкой" - WP

Советники президента США Дональда Трампа скептически относятся к отказу КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний и считают обещания Пхеньяна "ловушкой", сообщает газета Washington Post.

По данным издания, советники президента опасаются, что лидер КНДР решил дать "относительно скромные обещания", которые он сможет быстро забрать обратно. По их мнению, Ким Чен Ын хочет "создать иллюзию" того, что он "благоразумен" и готов идти на компромисс, он фактически "заманивает США в ловушку".

По мнению советников Трампа, Пхеньян рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требования во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран.

Некоторые из них также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить США и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.

Советники американского президента также напомнили, что в предыдущие годы руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые договоренности.

Ранее сообщалось, что Северной Корее предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.