Северной Корее предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Властям КНДР предлагают рассмотреть вопрос подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает DW.

Как отметил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще три государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину.