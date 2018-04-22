Северной Корее предложили подписать договор о запрете ядерных испытаний

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Властям КНДР предлагают рассмотреть вопрос подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает DW

Как отметил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили в ЕС, Южной Корее и Японии.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще три государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове