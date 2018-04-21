Сеул отреагировал на решение Пхеньяна приостановить ядерные испытания

Решение Северной Кореи - это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова

Южная Корея приветствовала решение КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного испытательного полигона, передает Yonhap со ссылкой на заявление администрации южнокорейского президента.

"Решение Северной Кореи - это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир", - говорится в заявлении.

Также в Сеуле отметили, что "это создаст очень благоприятную среду для успеха" предстоящих межкорейского саммита и саммита КНДР с США.

Напомним, Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна с 21 апреля замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики.

Напомним, на 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.