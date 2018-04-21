Трамп приветствовал решение властей КНДР о прекращении ядерных испытаний

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение властей Северной Кореи остановить ядерные испытания в стране.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! Ждем нашего саммита", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны. 

Напомним, на 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

 

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