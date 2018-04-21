ЕС поприветствовал прекращение ядерных испытаний в КНДР

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини заявила, что объявление Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний стало положительным шагом, и призвала к "необратимой денуклеаризации" азиатской страны. Об этом сообщает Reuters.

Решение Северной Кореи является положительным, долго искомым шагом на пути, который сейчас должен привести к полной, неголословной и необратимой денуклеаризации в стране, отметила Могерини.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение властей Северной Кореи. Также это решение одобрили Южная Корея и Япония.