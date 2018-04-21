В Японии приветствовали отказ Северной Кореи от ядерных испытаний

В Минфине Японии считают, что намерения Пхеньяна нужно "тщательно исследовать"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына остановить ракетные и ядерные испытания, а также закрыть ядерный полигон на севере республики, сообщает агентство Kyodo.

"Мы приветствует позитивное продвижение в этом вопросе", - сказал Абэ. При этом японский премьер-министр подчеркнул, что основная политика Токио, а также Вашингтона и Сеула касаемо КНДР останется неизменной.

Ранее в Пентагоне состоялась встреча министра обороны Японии Ицунори Онодеры и его американского коллеги Джеймса Мэттиса. Министры обсудили развитие отношений между Токио и Вашингтоном, а также подчеркнули важность максимального военного давления на Пхеньян. По словам японского министра обороны, сейчас для США и их союзников "не время ослаблять давление на КНДР".

Министр финансов Японии Таро Асо также заявил, что намерения Пхеньяна должны быть "тщательно исследованы".

Напомним, Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна с 21 апреля замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики.

Данное решение приветствовали лидеры США и Южной Креи.

Напомним, на 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.