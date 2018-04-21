Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея приостановит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, КНДР закроет ядерный испытательный полигон на севере "чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания".

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее сообщалось, что КНДР готова отказаться от ядерной программы, не требуя вывода войск США из Южной Кореи.

Напомним, на 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.