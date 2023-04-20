Столтенберг в Киеве накануне Рамштайна. Все детали первого визита генсека НАТО в столицу Украины за время вторжения — онлайн 20 апреля, 12:43 Йенс Столтенберг в Киеве 20 апреля 2023 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. Это его первый приезд в столицу Украины с начала полномасштабного вторжения России.



Официально о визите Столтенберга не сообщалось, о его приезде стало известно из сообщений журналистов The Kyiv Independent, обнародовавших соответствующие фотографии.

Генсек НАТО приехал в Киев накануне очередного «Рамштайна». 21 апреля на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии состоится новое заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет уже 11-я подобная встреча. Ожидается, что Украина будет просить союзников о срочной передаче Киеву дополнительных боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам для усиления украинской ПВО.

Видео дня

NV следит за всеми деталями визита генсека НАТО в Киев.

12:45 Видео кортежа генсека НАТО в центре Киева и отдельных мероприятий из официальной части его визита



12:23 В Кремле заявили, что «недопущение Украины в НАТО» остается одной из целей войны РФ

На фоне визита Йенса Столтенберга в Киев спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «недопущение Украины в НАТО» по-прежнему является одной из целей «спецоперации», как в РФ до сих пор называют развязанную против Украины войну.

11:50 Столтенберг возле уничтоженной российской техники и Стены памяти на Михайловской площади — фото Reuters

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

10:45 Столтенберг почтил память погибших украинских воинов на Михайловской площади

Генсека НАТО заметили возле мемориальной Стены памяти погибших за Украину — стены Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской в центре Киева.