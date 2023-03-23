Близко к рекорду. Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО — опрос 23 марта, 11:42 Желание украинцев о вступлении в НАТО возросло за год полномасштабного вторжения РФ (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

82% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, этот показатель держится на близком к рекордному уровне.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).

По данным социологов, именно такой процент респондентов поддержали курс Украины в НАТО, если бы референдум проводился в данный момент.

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Это больше на 10%, чем показали настроения украинцев в июне прошлого года, и на 23% больше, чем в апреле 2022 года.

В опросе также говорится, что даже более чем через год после начала полномасштабного вторжения РФ, 97% украинцев верят в победу в войне против России.

74% опрошенных считают, что Украина сохранит все территории в пределах международно признанных границ, определенных в 1991 году.

Опрос проводился с 1 по 5 февраля Социологической группой Рейтинг по заказу IRI. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Также не опрашивали украинцев, которые находятся за пределами страны. Статистическая погрешность не превышает 2%.

В январе опрос Рейтинга показывал рекордный показатель поддержки вступления Украины в НАТО за все время исследований — 86%.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.



В феврале Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

