Кулеба в Брюсселе заявил партнерам, что Украина категорически не примет заявление об «открытых дверях» на саммите НАТО 7 апреля, 23:09 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

В эфире телемарафона в пятницу, 7 апреля, глава МИД заявил, что на недавнем заседании комиссии Украина—НАТО довел до союзников видение Украины по поводу того, какими должны быть результаты саммита. По его словам, сейчас внутри НАТО идет «непростая дискуссия о том, какой именно шаг Альянс сможет сделать в Вильнюсе в сторону членства Украины».



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«Я очень четко сказал всем нашим партнерам, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей. Мы слышим это с 2008 года. Пришло время сделать шаг к этим дверям», — отметил Кулеба.

Он добавил, что любое решение, означающее, что «от фразы „двери открыты“ мы переходим к фразе „Украина на пороге членства в НАТО“, будет считаться успешным результатом».

Министр также сказал, что на саммите будет много других решений — сейчас готовится новый многолетний план поддержки Украины, обсуждаются гарантии безопасности для Украины, усовершенствование механизмов сотрудничества с НАТО, однако главным остается вопрос по поводу членства.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран-членов и партнеров Альянса.