За кулисами НАТО. Что действительно думают и что говорят об Украине представители Альянса — репортаж NV из штаб-квартиры в Брюсселе 12 апреля, 14:56 NV Премиум 4−5 апреля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО (Фото:Virginia Mayo / Pool via REUTERS)

Как меняется риторика Североатлантического альянса относительно вступления Украины и следует ли Киеву ждать конкретики от НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

В полдень 4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе двое военных торжественно поднимали флаг Финляндии. За этим молча наблюдала делегация министров иностранных дел стран Альянса во главе с генсеком и большая группа журналистов мировых медиа. Флаг поднимали медленно под гимн страны, который синхронно сопровождал скрип колесиков свежеустановленного флагштока, — Финляндия стала 31 страной, присоединившейся к Североатлантическому договору. И сделала она это с чрезвычайной скоростью — через год после подачи заявки на вступление.

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«Это исторический день, — сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, когда замолчали все звуки и бело-голубой флаг оказался на вершине. — Сегодня мы приветствуем Финляндию как новейшего члена нашего Альянса».



Фоном для приветственной речи генсека стали отдаленные крики митингующих украинцев. Размахивая сине-желтыми флагами примерно на расстоянии 400 м от территории штаб-квартиры Альянса, несколько десятков человек требовали дать стране больше оружия, истребители и принять в НАТО. Однако внимание министров и прессы оставалось прикованным к финским торжествам.

